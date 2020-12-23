بريطانيا تراجع خطة موافقتها على لقاح "أسترازينيكا" بعد عيد الميلاد

أعلن مسؤول بريطاني، أن حكومة بريطانيا قد تسعى للموافقة على إستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "أسترازينيكا" بعد إنتهاء عطلة عيدالميلاد.

وذلك قد يؤدي إلى فتح الباب أمام لقاح أسهل في النقل وأرخص في السعر. وفقاً لـ روسيا اليوم.

وقال جون بيل عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة البريطانية (SAGE) في حديث لراديو " بي بي سي 4"، إنه لا توجد مخاوف بشأن اللقاح الذي تتم مراجعة بيانات تجربته حاليا من قبل وكالة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة.

وإذا تمت الموافقة، فإن لقاح Oxford-AstraZeneca سيكون ثاني لقاح متوفر في المملكة المتحدة بعد

اللقاح الذي صنعته شركة Pfizer-BioNTech، والذي تمت الموافقة عليه من قبل المنظمين البريطانيين في وقت سابق من هذا الشهر ولكنه أغلى ثمنا ويتطلب درجات حرارة منخفضة للغاية لتخزين آمن.

الجدير بالذكر أنه قد صرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد سُلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

كما أضاق هانكوك، أنه تم رصد حالتين إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا حيث أن كلا الحالتين قد كانوا مخالطين لأشخاص قد كانوا زاروا جنوب

أفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن السلالة الجديدة تستدعي قلقا بالغا، لكونها أكثر قدرة على التفشي والتغير مقارنة مع السلالة الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها أخيرًا.

وشدد الوزير على أن الدراسات المختبرية ستجرى على وجه السرعة لتحليل السلالة الجديدة، فيما فرضت الحكومة قيودا عاجلة على حركة السفر من جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إلزام المواطنين الذين خالطوا خلال الأسبوعين الماضيين من زاروا هذا البلد بالحجر الصحي فورا.

وأعرب هانكوك عن شكر حكومة لندن لسلطات جنوب إفريقيا على ما أبدته من انفتاح وشفافية في التعاون بشأن السلالة الجديدة.

والجدير بالذكر أنه قد سبق أن أعلنت السلطات البريطانية مؤخرا عن رصد سلالة جديدة من كورونا، ما أدى إلى فرض قيود في غاية الصرامة في العاصمة لندن ومساحات واسعة من جنوب شرقي إنجلترا.