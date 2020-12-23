الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين وكيانات رسمية في بيلاروس

صرحت الخزانة الأمريكية في بيان لها، بإدراج نائب وزير الداخلية وقائد الشرطة الجنائية البيلاروسية غينادي كازاكيفيتش على القائمة السوداء، محملة إياه المسؤولية عن قمع المتظاهرين المعارضين للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأعلنت الولايات المتحدة، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين ومؤسسات حكومية وأمنية في بيلاروس، وفقا لروسيا اليوم.

وتضم قائمة العقوبات اللجنة المركزية البيلاروسية لتنظيم الانتخابات والاستفتاءات، والمديرية العام للشؤون الداخلية التابعة للجنة التنفيذية في مينسك، وفريق

"ألفا" الخاص بمكافحة الإرهاب، ووحدة المهام الخاصة لشرطة مينسك.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن فرض قيود على منح التأشيرات لـ39 شخصا لتورطهم في "تقويض الديمقراطية في بيلاروس"، علاوة على 63 شخصا قد تم إدراجهم على هذه القائمة سابقا.

فرضت الولايات المتحدة، فى أكتوبر الماضى عقوبات على وزير داخلية روسيا البيضاء وسبعة

مسؤولين آخرين في الجمهورية السوفيتية السابقة في تحرك أعقب انتخابات التاسع من أغسطس التي يقول الغرب إنها زُورت.جاءت الخطوة الأمريكية بعد إجراءات مماثلة من جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا بحق أولئك المتهمين بالتزوير وارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان بعد الانتخابات التي تقول المعارضة إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سرقها.ويعد وزير الداخلية يوري كاراييف ونائبه أكبر مسؤولين تستهدفهم الولايات المتحدة وتتهمهم، مع قادة أجهزة أمنية، بقيادة حملة قمع عنيفة على المحتجين في أعقاب الانتخابات. كما شملت العقوبات اثنين من كبار المسؤولين بمفوضية الانتخابات.