السلطات الفرنسية تمنح الجنسية لمن ساعدوا في مكافحة كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، أنها ستمنح الجنسية الفرنسية للأشخاص المهاجرين الذين قد قدموا يد العون والمساعدة في مواجهة ومحاربة فيروس كورونا المستجد.

كما أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، أنها تسعى لكي تسهل إجراءات التجنيس للعاملين في مجال الرعاية الصحية وعمال النظافة وموظفي المتاجر. وفقاً لـ سبوتنيك.

وبحسب الوكالة، تم استلام نحو 2890 طلبًا، وأكثر من 700 شخص قد حصلوا على الجنسية أو هم في المراحل النهائية للحصول عليها.

وطبقا للقانون الفرنسي يحتاج المواطن الأجنبي، من أجل

الحصول على الجنسية الفرنسية، العيش في الدولة مدة خمس سنوات، وإثبات وجود دخل ثابت واندماج في المجتمع الفرنسي. في حين سمحت الحكومة الفرنسية للمهاجرين الذين عملوا في "الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا" الحصول على الجنسية بعد عامين من العيش في فرنسا كعربون امتنان لهم.

الجدير بالذكر أنه قد قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد،

تقي من السلالة المتحورة للفيروس.

وتدرس باريس "جديًا" تعليق الرحلات الجوية والقطارات من المملكة المتحدة، وذلك في إطار مكافحة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، المكتشفة في بريطانيا، والتي تعتبر أكثر عدوى.

وأشارت قناة "BFMTV" الفرنسية إلى أنه يجب الإعلان عن القرار خلال النهار، حيث تبحث فرنسا عن تنسيق أوروبي.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، يوم السبت الماضي، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70%.

ووفقًا لأحدث البيانات، تم اكتشاف 2547643 حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا. وتوفي أكثر من 61820 شخصا.