جنرال ألمانى: حلف الناتو ولى وجهه نحو الشرق بسبب التهديد الروسي

قال الجنرال الألماني جاريد زيمبريتسكين، رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي في مدينة فيسبادن الألمانية، فإن الوضع في شرق أوروبا لم يكن مستقرا قبل دخول شبه جزيرة القرم تحت السيادة الروسية.
و صرح زيمبريتسكي، بأن حلف الناتو "ولى وجهه" نحو الشرق بسبب "التهديد الروسي"، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف أن "التهديد الروسي" واقعي، مشيرا إلى أن موسكو تعزز ترسانتها من الأسلحة وتقوم بتحديث قواتها العسكرية، مؤكدا أنه يمكن اعتبار روسيا "تهديدا رئيسا" لدول الناتو.
أما التهديدات الأخرى فقال إن "الإرهاب الإسلامي" يهدد الأفراد أكثر
وأشار زيمبريتسكي إلى أن للناتو أربع مجموعات قتالية في بولندا ودول البلطيق الثلاث، تم نشرها هناك لمواجهة التهديد الروسي، وذلك إضافة إلى قوات كبيرة للناتو في أوروبا مستعدة للتصدي لأي أزمة محتملة.
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