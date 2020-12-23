ترمب يعفو عن 15 شخصا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر عفواً عن 15 شخصاً بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية جورج بابادوبولوس. الذي أدين بالإدلاء بتصريحات كاذبة في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات.

كما أصدر عفواً عن أليكس فان دير زوان، الذي ارتبطت إدانته أيضاً تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في شأن التدخل الروسي، والذي وصفه ترمب مراراً بأنه ملاحقة لأسباب سياسية، وعن عضوين جمهوريين سابقين في الكونغرس، هما دنكان هانتر وكريس كولينز، كان قد تم اتهامهما بارتكاب جرائم مالية اتحادية أ ثناء وجودهما في منصبهما، وغيرهما. وعادة ما يصدر الرؤساء الأمريكيون المنتهية ولايتهم قرارات العفو في الأسابيع الأخيرة من ولايتهم. ومن المقرر أن يترك ترمب منصبه في 20 يناير.