ترمب يعفو عن 15 شخصا

كما أصدر عفواً عن أليكس فان دير زوان، الذي ارتبطت إدانته أيضاً تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في شأن التدخل الروسي، والذي وصفه ترمب مراراً بأنه ملاحقة لأسباب سياسية، وعن عضوين جمهوريين سابقين في الكونغرس، هما دنكان هانتر وكريس كولينز، كان قد تم اتهامهما بارتكاب جرائم مالية اتحادية أ ثناء وجودهما في منصبهما، وغيرهما. وعادة ما يصدر الرؤساء الأمريكيون المنتهية ولايتهم قرارات العفو في الأسابيع الأخيرة من ولايتهم. ومن المقرر أن يترك ترمب منصبه في 20 يناير.
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