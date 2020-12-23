إسرائيل ترصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها رصدت أربع حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا.

وأكدت الوزارة أن ثلاث حالات كانت لعائدين من إنجلترا وتم عزلها في فندق مخصص للحجر الصحي لفيروس كورونا. وأضافت أن الحالة الرابعة قيد الفحص.

ودشنت إسرائيل حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، يوم السبت، وقامت بتطعيم 70 ألفا من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وبعد الحصول على لقاحات من شركات "فايزر" و"مودرنا"، تتوقع إسرائيل الحصول على جرعات كافية بحلول نهاية العام لنحو 20 في المئة من سكانها الأكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19.

وسجلت إسرائيل 383385 حالة إصابة بفيروس كورونا و3136 وفاة. وفرضت عمليتي إغلاق.

ويعتقد بعض الخبراء أن هذه السلالة الجديدة شديدة العدوى، وأنها سبب ارتفاع الإصابات بالفيروس في بريطانيا مؤخرا.

لكن أطباء يقولون إن زيادة الحالات المسجلة في المملكة المتحدة قد تعود إلى عوامل أخرى.

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