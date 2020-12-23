بريطانيا ترصد سلالة جديدة أخرى من كورونا قادمة من جنوب أفريقيا

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد أصيب بها مخالطان لأشخاص قادمين من جمهورية جنوب أفريقيا.

كانت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أعلنت، الأسبوع الماضي، رصد طفرة جينية جديدة للفيروس قد تكون السبب في زيادة عدد حالات الإصابة في البلاد في الآونة الأخيرة.

وأوضح هانكوك في إفادة صحفية «بفضل القدرات العالية في علم الجينوم لدى جنوب أفريقيا، رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة».

وأضاف «كلاهما من المخالطين لحالات قادمة من جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية».

وتكافح بريطانيا لكبح انتشار سلالة متحورة من الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، بحسب البعض. وقال هانكوك إن السلالة الجديدة الأخرى شهدت تحولا أكبر وإنها أكثر عدوى، على ما يبدو.

وأضاف أنه يجري إخضاع المخالطين للمصابين بالسلالة الجديدة للحجر الصحي، كما يتعين على جميع من كانوا في جنوب أفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين الخضوع لحجر صحي.

وتابع قائلا إن السلطات تفرض قيودا فورية على السفر من جنوب أفريقيا.