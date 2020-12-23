قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي

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وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، يوم الأربعاء، إن بلاده تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض لبدء مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.
وكتب قرقاش على ”تويتر“: ”نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي“.
وأضاف أن ”إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل“.
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