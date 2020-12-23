مقتل العشرات في “هجوم عرقي” في إقليم بني شنقول-جومز في إثيوبيا

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مقتل العشرات في هجوم مسلح غرب إثيوبيا
مقتل العشرات في هجوم نفذه مسلحون في إقليم بني شنقول-جومز في غرب إثيوبيا، في أحدث حلقة من العنف بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.
وقال مزارع في بلدة بولين لرويترز إنه شاهد عشرات الجثث في حقل قرب منزله. وقال ساكن آخر في البلدة لرويترز إن “مسلحين اقتحموا المنطقة نحو الساعة السادسة صباحا (0300 بتوقيت غرينتش) وإنه أحصى 20 جثة في موقع مختلف”.
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