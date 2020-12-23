وزير العدل الأمريكي يعلن استقالته

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وليام بار
أعلن المدعي العام ووزير العدل الأمريكي وليام بار استقالته اليوم الأربعاء، فيما سيتولى نائبه الحالي جيف روزين المنصب بالإنابة.
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف الشهر الجاري إلى أن بار أعرب له عن نيته ترك المنصب، مؤكدا على “علاقات طيبة” معه، ومشيدا بعمله.
وأظهرت رسالة نشرت لاحقا من بار إلى الرئيس يطلب فيها الموافقة على استقالته، أنه يرغب في المغادرة في 23 كانون الاول، وذلك بحسب “نوفوستي”.
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