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وزير العدل الأمريكي يعلن استقالته

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:06 مساءً - منذ ساعتين

وليام بار

أعلن المدعي العام ووزير العدل الأمريكي وليام بار استقالته اليوم الأربعاء، فيما سيتولى نائبه الحالي جيف روزين المنصب بالإنابة.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف الشهر الجاري إلى أن بار أعرب له عن نيته ترك المنصب، مؤكدا على “علاقات طيبة” معه، ومشيدا بعمله.

وأظهرت رسالة نشرت لاحقا من بار إلى الرئيس يطلب فيها الموافقة على استقالته، أنه يرغب في المغادرة في 23 كانون الاول، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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