التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2566 بكورونا.. 55% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 2566 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1037 حالة جديدة، منها 751 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 392 حالة، من بينها 165 حالة بسلا. وبجهة الشمال، سجلت 300 حالة، منها 157 حالة بطنجة. وبجهة مراكش آسفي سجلت 219 حالة، ثم 190 حالة بجهة سوس ماسة، وبجهة الشرق سجلت 124 حالة، ثم 73 بجهة فاس مكناس، و70 حالة بدرعة تافلالت، ثم 68 حالة ببني ملال خنيفرة، ثم 48 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 42 حالة بجهة كلميم واد نون، و3 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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