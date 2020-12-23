بنكيران: بيني وبين العثماني غير الصواب لكن غير مقبول أن نحكم عليه دون الاستماع إليه

قال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، إنه يرفض الإنتقادات التي وجهت إلى سعد الدين العثماني، بعد توقيعه اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وواجه بنكيران في بث مباشر، بعد زوال اليوم الأربعاء، الأصوات الغاضبة داخل حزبه من تصرف العثماني بالقول إن البيجيدي حزب مؤسسات وإنه ينبغي التريث في الحكم على العثماني.

وبعدما بين بأنه لم يعد على علاقة طيبة بخلفه في رئاسة الحزب والحكومة قائلا “بيني وبينه غير الصواب”، شدد بنكيران على أن العثماني هو أمين عام للبيجدي ولم يفرض عليه، مضيفا “صوتم عليه في المؤتمر ولم يلزمكم أحد بذلك.. وهو رئيس الحكومة اليوم، عينه الملك وكنتم فرحين بهذا التعيين”.

وأضاف بنيكران “الملك رئيس الدولة والذي يتخذ القرارات الكبرى.. ومن حقكم أن تستاؤو من توقيع العثماني وقع على اتفاق التطبيع أمام الملك” لكن الملك هو من يقرر مضيفا” واش كان ممكن سعد يرفض أو يقبل ممكن ..ولكن لا يمكن أن تحكمو عليه دون الإستماع إليه.

واعتبر بنكيران أن محاسبة العثماني تستوجب عقد مجلس وطني في الوقت المناسب، وربما مؤتمر وطني استثنائي، للإستماع إليه قبل، والإطلاع على المعطيات التي لذيه، قبل اتخاذ القرار المناسب.