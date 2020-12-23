المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة “ينهي” تحضيراته لمواجهة ليبيا

خاض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم الأربعاء، آخر حصة تدريبية قبل المباراة التي ستجمعه يوم غد الخميس بالمنتخب الليبي لحساب اليوم الرابع من دوري شمال إفريقيا الذي تستضيفه تونس إلى غاية 27 دجنبر والمؤهل لبطولة إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا عام 2021.

وركز زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم التي أقيمت على أرضية ملعب برج السدرة بالعاصمة التونسية تونس، على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل مباراة يوم غد.

جدير بالذكر، أن مباراة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أمام المنتخب الليبي، والتي سيحتضنها الملعب الأولمبي برادس، ستنطلق على الساعة الثانية بعد الزوال.

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