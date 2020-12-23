بعد المغرب.. وزير إسرائيلي يؤكد أن تل أبيب تعمل على تطبيع العلاقات مع بلد إسلامي خامس قبل مغادرة ترامب للرئاسة

قال وزير في الحكومة الإسرائيلية لقناة ‭‭‭)‬‬‬واي نت تي.في‭‭‭،(‬‬‬ اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع بلد إسلامي خامس، خلال ولاية الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، الشهر المقبل، دونالد ترامب.

وتوسط البيت الأبيض، خلال العام الجاري، في التقارب بين إسرائيل، وكل من الإمارات، والبحرين، والسودان، قبل أن يصل قطار التطبيع إلى المغرب، مساء أمس الثلاثاء، باستقبال وفد إسرائيلي أمريكي، لإرساء أسس العلاقات الجديدة.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن انضمام بلد خامس إلى الركب، قبل خروج ترامب من البيت الأبيض، في 20 يناير المقبل، قال أوفير أكونيس، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، لـ”واي نت تي.في”: “نعمل في هذا الاتجاه”.

وأضاف المتحدث نفسه “سيصدر إعلان أمريكي عن بلد آخر، سيكشف عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. وأسس اتفاق – اتفاق سلام”.

وأحجم الوزير الإسرائيلي ذاته عن تحديد البلد، لكنه قال إن هناك دولتين مرشحتين بقوة، إحداهما في منطقة الخليج، وأشار إلى أن سلطنة عمان قد تكون منهما، مضيفا أن السعودية ليست كذلك.

وقال أكونيس إن البلد الآخر المرشح، يقع أبعد في اتجاه الشرق، وهو “بلد مسلم ليس صغيرا”، لكنه ليس باكستان.

وفي الأسبوع الماضي، كانت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، قد قالت إنها لن تعترف بإسرائيل ما دامت مطالب إقامة دولة فلسطينية لم تتحقق.

ويخشى الفلسطينيون أن يضعف تطبيع دول عربية لعلاقاتها مع إسرائيل موقفا عربيا، قائما منذ زمن بعيد، يطالب بانسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، والموافقة على إقامة دولة فلسطينية مقابل علاقات طبيعية مع الدول العربية.