ابن كيران: الرجل الثاني في الدولة لا يخالف الرجل الأول في الدولة

عبر رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عن رفضه للإنتقادات التي وجهت إلى سلفه سعد الدين العثماني، الذي وقع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء.
وأكد بنكيران، في بث مباشر، على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن حزبه الذي يرأس الحكومة، لا يمكنه أن يخالف قرارها، منتقدا الذين طالبوا العثماني برفض التوقيع على الإتفاق بالقول إن “الرجل الثاني في الدولة لا يخالف الرجل الأول في الدولة”.
وطالب بنكيران، أعضاء حزبه المستائين من قرار التطبيع، بالصمت، في هذه اللحظات، مشددا على ضرورة استمرار حزبه في الإصطفاف وراء الملك بشأن ما يتصل بالقضية الوطنية.
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