ابن كيران: القرارات السيادية الملك من يتخذ فيها القرار..دولتنا ووحدتنا الترابية أولوية

في خروج إعلامي هو الأول من نوعه، نوه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، معتبرا أن أي “عاقل لا يمكن أن يقول إنه ضد الاعتراف الأمريكي بقضية الصحراء”.

وطالب بن كيران منتقدي العثماني بالسكوت وعدم انتقاد رئيس الحكومة بسبب توقيعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف بن كيران في بث مباشر في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “لا يمكننا أن نقول كلاما ونتصرف تصرفات ضد أقوالنا، ولا يمكن أن نخذل دولتنا”، مشددًا على أن “القضايا المصيرية والسيادية الملك هو من يتخذ فيها القرار…ما يعجبناش الحال هذا حقنا لكن لا لقرارات تبين اننا خذلنا الدولة في قرارات حرجة”.

وزاد موضحا “أطلب منكم السكوت والحمد لله عندي مكانة تسمح لي بأن أتكلم معكم”، ولا يمكن أن نخلق أزمة لدولتنا.

ودافع ابن كيران على سعد الدين وقال “اليوم ليس لدينا إلا موقفا واحدا هو مساندة جلالة الملك، لأن دولتنا ووحدتنا الترابية أولوية”.

وأفاد “هذا القرار كبير جدا ولا يتخيل مدى حجمه أحد واقتضى أن يتزامع مع إعادة الاتصالات مع دولة إسرائيل”.

واستدرك رئيس الحكومة السابق “كحزب سياسي ثقافتنا أننا ضد التطبيع وهذه هي حقيقتنا”، مبرزا أن المغرب “ليس أي بلد آخر ويعرف ما يفعله وجلالة الملك هو الذي يتخذ القرارات ولم يمنع أحدا من التعبير عن موقفه من الموضوع”.

وفي رد مباشر على أفتاتي الذي طالب باستبعاد العثماني من الأمانة العامة، قال بن كيران “التوقيع لا أحد منا سيعجبه الحال، وهذه ليست سياسة والكلام الذي يقال اليوم علينا أن نقيل العثماني اسمحوا لي هذا ليس الحزب الذي أعرف”، مجددا مطالبته لأعضاء الحزب بالكف عن التهجم على العثماني ومعارضة قرار الملك.