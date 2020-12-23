عبر رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، عن دعمه لسلفه سعد الدين العثماني، وللقرارات التي اتخذها المغرب بشأن الإتفاق الثلاثي الذي يضمن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال بنكيران، في لايف على الفايسبوك، قبل قليل، إن من حق حزبه أن يستاء من قرار التطبيع، بعدما شكلت هذه القضية لعقود من الزمن نقطة أساسية في عقدية الحزب، لكنه اعتبر أنه من غير المناسب أن يقف هذا الحزب الذي يترأس الحكومة ضد قرارات الدولة.
وأكد بنكيران أن لديه “موقف واحد هو مساندة جلالة الملك” في هذا الشأن، معتبرا أن مصلحة الدولة مقدمة على مصلحة الحزب.
كانت هذه تفاصيل خبر بنكيران بشأن التطبيع: حنا مع سيدنا.. ومصلحة الدولة مقدمة على مصلحة الحزب. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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