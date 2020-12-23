بنكيران يدافع عن العثماني في موضوع التطبيع ويطالب أعضاء البيجيدي بالصمت: ما يعجبناش الحال هذا حقنا لكن لا يمكن أن نخذل الدولة

خرج رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران عن صمته بشأن قضية التطبيع المغربي مع المغرب وإسرائيل، والذي تم أمس الثلاثاء، التوقيع على اتفاق بشأنه، من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأكد بنكيران، في بث مباشر على صفحته في فيسبوك، وجه أساسا إلى أعضاء حزبه، “أن لا أحد مسرور لاتفاق التطبيع، لكن من غير المعقول ما تم من تفاعلات”، في إشارة إلى مطالب البعض بإقالة العثماني من رئاسة الحزب وتكليف سليمان العمراني بذلك.

وأضاف بنكيران أن “القضايا المصيرية والسيادية الملك هو من يتخذ فيها القرار…ما يعجبناش الحال هذا حقنا لكن لا لقرارات تبين أننا خذلنا الدولة في قرارات حرجة”.

واعتبر بنكيران أن حزبه اليوم ليس حزبا سياسيا عاديا، بل يترأس الحكومة، وهو عضو في بنية هذه الدولة التي يترأسها الملك.

وأضاف “من حقنا أن لا يعجبنا الوضع لكن “ميمكنش نقولو كلام ونقومو بتصرفات تفيد أننا خذلنا الدولة ديالنا في لحظات حرجة”.

وطالب بنكيران أعضاء حزبه بالسكوت في هذه اللحظة وعدم التشويش عليها.