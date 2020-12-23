مصر.. تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 42 حالة وفاة، مشيرة إلى أن الأسبوع الحالي شهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وناشدت الوزيرة المصرية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، المواطنين بالاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية والعلاج بالمجان.

وأشارت زايد إلى أن الأسبوع الـ51 هو الأعلى إصابات بفيروس كورونا في العالم، وقالت إن جميع العلماء أكدوا عدم تأثير سلالة كورونا الجديدة على اللقاحات.

وقالت وزيرة الصحة: "إن الفئة العمرية الأكثر إصابة هي فوق الخمسين عاما، كما أن هناك زيادة في عدد الإصابات في الفئة العمرية من 35 وحتى 50 عاما، وفي الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 15 و35 عاما".

وأضافت "أن فيروس كورونا طرأ عليه تغير مثل فيروس (سي) وفيروس الإنفلونزا نتيجة انقسام الفيروس وحدوث الطفرات الجينية في دول مثل: بريطانيا وجنوب إفريقيا".

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع المقبل عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بالوزارة.

وأشارت إلى أنه سيتم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.

ولفتت إلى أنه سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.. منوهة بأن اللقاح المضاد للفيروس سيتم توفيره في مصر بالمجان.

وطالبت الوزيرة مجددا المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات.