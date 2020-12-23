شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 177 حالة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل (177) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 361536)حالة، من بينها (2970) حالة نشطة، منها (383) حالة حرجة.

كما سُجلت (169) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (352418) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6148) حالة بإضافة (9) حالات وفاة جديدة.

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