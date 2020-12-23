شكرا لقرائتكم خبر عن بسعر 19 دولاراً للجرعة.. توريد 100 مليون عبوة إضافية من «لقاح فايزر» لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركتا “بيونتيك” الألمانية و”فايزر” الأمريكية للأدوية توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لكورونا، للولايات المتحدة، بسعر 19 دولاراً للجرعة الواحدة.

وأوضحت الشركان أنه من المقرر إنتاج اللقاحات الإضافية في معامل بالولايات المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي جرعات اللقاح المخصصة من الشركتين لأمريكا إلى مئتي مليون جرعة.

وبحسب البيانات، من المقرر تسليم 70 مليون جرعة على الأقل من الجرعات الإضافية بحلول 30 يونيو 2021، ثم الـ30 مليون جرعة المتبقية بحلول 31 يوليو على أبعد تقدير، على أن تسدد الحكومة الأمريكية 1.95 مليار دولار مقابل الكميات الإضافية، كما سيكون لديها أيضا خيار شراء ما يصل إلى 400 مليون جرعة إضافية من لقاح “بيونتيك – فايزر”.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار اليوم: “يمكن أن تمنح الطلبية الجديدة الأمريكيين مزيدا من الاطمئنان، حيث سيكون لدينا لقاح كافٍ لتطعيم كل أمريكي يريد ذلك بحلول يونيو 2021”.