شكرا لقرائتكم خبر عن كندا توافق على "لقاح مودرنا " والان نبدء بالتفاصيل

وافقت كندا اليوم الأربعاء على استخدام لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا ، وهو ثاني لقاح يحصل على موافقة كندا. وتوقعت وزارة الصحة الكندية في بيان لها على موقعها على الإنترنت، أن تبدأ شركة مودرنا في شحن اللقاح هذا الأسبوع.

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