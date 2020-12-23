شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش : نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤن الخارجية الإماراتي: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي. وأضاف في "تغريدة ": إدارة المملكة الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل.

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