شكرا لقرائتكم خبر عن من هى صاحبة أول لقاح في سويسرا ؟ والان نبدء بالتفاصيل
ولوسرن إلى جانب مقاطعة أبينتسيل إنرهودن الريفية هما أولى مقاطعات سويسرا الست والعشرين في بدء التطعيم بعد موافقة الجهات التنظيمية على لقاح فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك يوم السبت.
ومن المقرر توزيع الجرعات الأولى من اللقاح على المقاطعات لتطعيم السكان الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس ومنهم من تزيد أعمارهم عن 75 عاما والمصابين بالأمراض.
وتعيش المرأة التي تلقت التطعيم في دار للرعاية، ولم يُكشف عن اسمها.
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