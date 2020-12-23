شكرا لقرائتكم خبر عن من هى صاحبة أول لقاح في سويسرا ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أصبحت امرأة تبلغ من العمر 90 عاما في مقاطعة لوسرن بسويسرا اليوم الأربعاء أول من يتلقى التطعيم الواقي من فيروس كورونا المستجد في البلاد، في حين وزع الجيش السويسري أول دفعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في أنحاء البلاد وتشمل 107 آلاف جرعة.

ولوسرن إلى جانب مقاطعة أبينتسيل إنرهودن الريفية هما أولى مقاطعات سويسرا الست والعشرين في بدء التطعيم بعد موافقة الجهات التنظيمية على لقاح فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك يوم السبت.

ومن المقرر توزيع الجرعات الأولى من اللقاح على المقاطعات لتطعيم السكان الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس ومنهم من تزيد أعمارهم عن 75 عاما والمصابين بالأمراض.

وتعيش المرأة التي تلقت التطعيم في دار للرعاية، ولم يُكشف عن اسمها.