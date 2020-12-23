بوتين: لا أتوقع أي تبدل في العلاقات مع أميركا في عهد بايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع أي تبدل في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.
وأعلن بوتين خلال اجتماع مع مشرّعين ومسؤولين حكوميين "بشأن تغيّر القيادة في الولايات المتحدة وأنّ الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لا أعتقد ذلك، سيكون كالمعتاد".
يأتي ذلك فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، أن موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من الرئيس الأميركي المقبل جو بايدن، معتبراً أن سياسته الخارجية ستكون موجهة بالخوف من روسيا.
الى ذلك اشار ريابكوف لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء انه "سيكون غريباً توقع أمر جيّد من أشخاص بنى كثيرون منهم مسيرتهم المهنية على "روسيافوبيا" عبر صب الشر على بلدي".
ويأتي تصريح ريابكوف بعد توتر جديد بين البلدين حول هجوم إلكتروني هائل على الولايات المتحدة نُسب إلى موسكو.
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