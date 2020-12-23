بعد حكم ينتقد تركيا... قرصنة موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

تعرض موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاختراق بعد أن أصدرت حكما ينتقد تركيا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت المحكمة، في بيان، إن موقعها على الإنترنت «تعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق جعل الوصول إليه غير ممكن لفترة».

وتابعت المحكمة أن الحادث جاء عقب حكمها، أمس (الثلاثاء)، الذي أمر بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض الموالي للأكراد.

كما أشارت إلى أن «المحكمة تستنكر بشدة هذا الحادث الخطير»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأصبح الوصول إلى الموقع ممكنا، اليوم (الأربعاء).

يذكر ان الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية، ​قضت أمس، بأن على تركيا الإفراج فورا عن دمرتاش، المسجون منذ أكثر من أربع سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.

كذلك قالت الغرفة إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستارا للحد من التعددية والنقاش السياسي.

ووصف محامو دمرتاش حكم المحكمة بـ«التاريخي»، وحث حلفاء تركيا الغربيون أنقرة على التحرك بناء عليه.

وهذه الأحكام ملزمة قانونا لكن تركيا لم تنفذها في عدة وقائع سابقة ومنها حكم سابق للغرفة يتعلق أيضا بقضية دمرداش.