ترامب يرفض التوقيع على (تحفيز) لمواجهة كورونا ويريد زيادة المبلغ

بايدن يدعوه إلى لوم روسيا على الهجوم الإلكتروني

واشنطن ـ رويترز: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم التوقيع على مشروع قانون بقيمة 892 مليار دولار للإغاثة من فيروس كورونا يتضمن أموالا تشتد حاجة الأميركيين إليها، ودعا إلى ضرورة تعديله لزيادة مبلغ التحفيز. ويجري تمويل عمليات الحكومة الأميركية على أساس مؤقت حتى 28 ديسمبر في انتظار 1.4 تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي للسنة المالية 2021 وهي جزء أيضا من مشروع القانون. وقال ترامب في مقطع مصور على تويتر “مشروع القانون الذي يخططون الآن لإرساله إلى مكتبي مختلف كثيرا عما كان متوقعا… إنه حقا وصمة عار”. وأقر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ التشريع بأغلبية ساحقة يوم الاثنين. وقال ترامب إنه يريد من الكونجرس زيادة مبلغ التحفيز إلى 2000 دولار للأفراد أو 4000 دولار للأزواج، بدلا من 600 دولار للأفراد في مشروع القانون الحالي.

من جانب آخر قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه لم يشهد أي دليل على أن هجوما إلكترونيا ضخما استهدف الولايات المتحدة تحت السيطرة وحذر من أن الخرق لن يمر دون رد بمجرد توليه منصبه في 20 يناير. وقال بايدن إن الرئيس دونالد ترامب بحاجة إلى إلقاء اللوم على روسيا وهو أمر لم يفعله حتى الآن على الرغم من توجيه وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير العدل وليام بار الاتهام إلى موسكو.