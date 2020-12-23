إطلاق نار على آلية عسكرية موريتانية

نواكشوط ـ د ب ا: أعلن الجيش الموريتاني مساء امس الاول عن تعرض إحدى آلياته العسكرية لإطلاق نار قرب الحدود الشمالية المتاخمة للمنطقة العازلة في الصحراء الغربية. وأوضح بيان أصدرته قيادة الجيش أن دورية عسكرية كانت تطارد مجموعة من المهربين في المنطقة الحدودية القريبة من منطقة الكركارات الحدودية تعرضت لإطلاق نار مساء الثلاثاء، وأضاف البيان أنه لم تقع اصابات بين الافراد الذين كانوا يستقلون الآلية التي تعرضت لإطلاق النار، ويجري تحقيق فوري لتحديد مصدر النيران.

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