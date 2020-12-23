كورونا يصل إلى أبعد نقطة فـي الكرة الأرضية..وأكثر من ألف إصابة فـي سوق بتايلاند

■ السعودية تؤكد عدم تسبب السلالة الجديدة فـي زيادة معدل الوفيات

■ الكويت تبدأ التطعيم بكبار السن اليوم

■ دبي تبدأ حملة التطعيم بـ«فايزر»

■ العراق يوقف الرحلات الجوية لـ8 دول

■ تمديد حظر التجول بشمال سوريا

■ مصر تعلق جميع إجازات الأطقم الطبية

■ تونس تمدد حظر التجول وتمنع احتفالات رأس السنة

■ إيران تقول إنها رصدت حالات إصابة بالسلالة الجديدة

■ فرنسا تبدأ التطعيم فـي دور المسنين الأحد

■ سويسرا تبدأ التطعيم بدور رعاية كبار السن

■ ممرضة أول من سيتلقى التطعيم في إيطاليا

سانتياجو ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قال الجيش التشيلي إن فيروس كورونا وصل إلى القارة القطبية الجنوبية ـ وهي كانت القارة الوحيدة الخالية من الفيروس، في حين سارع مسؤولو الصحة والجيش لإجلاء وعزل العاملين في محطة أبحاث نائية محاطة بالمحيط والجبال الجليدية، وقالت القوات المسلحة التشيلية إن 36 فردا على الأقل أصيبوا في قاعدة برناردو أوهيجينز، 26 منهم عسكريون وعشرة من المتعاقدين المدنيين المكلفين بأعمال صيانة في القاعدة. وتقع محطة الأبحاث التي يديرها جيش تشيلي، بالقرب من طرف شبه جزيرة في أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية، وتطل على خليج كثيرا ما تنتشر فيه الجبال الجليدية. ويقدر الباحثون في هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي أن حوالي 1000 فرد في 38 محطة بأنحاء القارة المتجمدة قد أبحروا بأمان في فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي دون وقوع حوادث، لكن زيادة حركة السفر من وإلى المنطقة هذا الربيع وفي أوائل الصيف زادت من خطر الإصابة.

من جهة اخرى، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ألف حالة في ماهاشاي أكبر سوق للمأكولات البحرية في تايلاند ما يدفع السلطات إلى التفكير في فرض تدابير أوسع لاحتواء تفشي المرض المفاجئ. كانت تايلاند في حالة ترقب منذ إجازة نهاية الأسبوع بعدما كشف فحص الأسبوع المنصرم إصابة بائع روبيان يبلغ من العمر 67 عاماً في سوق ماهاشاي في مقاطعة ساموت ساخون جنوب غرب بانكوك، ومساء امس الاول أكدت السلطات التايلاندية إصابة 1063 شخصاً من أصل 6156 خضعوا لفحص كورونا، ما اثار قلقاً كبيراً في بلد لم يتجاوز عدد الإصابات فيه 4300 فقط منذ بداية 2020.

يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 78مليونا و 475 ألفا و 413 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أكدت وزارة الصحة السعودية أنها لم تسجل أية إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في المملكة؛ لافتة إلى أن تحور الفيروس لا يسبب زيادة في الوفيات. وفي الكويت أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح انطلاق حملة التطعيم اليوم الخميس، وأن البداية ستكون بكبار السن والعاملين في الصفوف الأولى ثم الفئات الأخرى. من جهتها بدأت حكومة إمارة دبي حملة تطعيم بلقاح “فايزر ـ بيوإنتيك”. وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أعلنت مساء امس الاول عن التسجيل الطارئ للقاح شركتي “فايزر ـ بيوإنتيك”.

الى ذلك، قالت الحكومة العراقية في بيان مساء أمس الاول إنها قررت وقف الرحلات الجوية من وإلى ثماني دول تشمل بريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والدنمارك وإيران واليابان وبلجيكا وهولندا لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، كما أمرت بإغلاق الأماكن العامة مثل المراكز التجارية والمطاعم. وفي سوريا مددت السلطات حظر التجول الجزئي بمحافظات الحسكة والرقة وريف دير الزور شرق الفرات، حتى 4 من يناير المقبل. من جانبها، علقت وزارة الصحة المصرية جميع إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد. وقد سجلت مصر 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة، صعودا من 718 إصابة و32 وفاة في اليوم السابق. بدورها، مددت السلطات التونسية حظر التجول لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، فضلا عن التطبيق الصارم لكل البروتوكولات الصحية القطاعية، فيما منعت السلطات إقامة احتفالات رأس السنة.

دوليا، كشفت عضوة اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا مینو محرز، عن أن الارتفاع الكبير الأخير في أعداد المصابين بكورونا في إيران سببه السلالة الجديدة من كورونا التي تفشت في بريطانيا، وقالت مینو في تصريح لوكالة “آنا” الإيرانية: “الارتفاع الكبير الأخير في أعداد المصابين بكورونا في إيران سببه “السلالة الجديدة” من كورونا لكننا تمكنا من السيطرة على الأوضاع”. من جهتها، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 55202 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى سبعة ملايين و318821.

وفي فرنسا أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد تبدأ يوم الأحد المقبل في بلاده. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير أن الحملة سوف تبدأ في “اثنتين أو ثلاث” من دور المسنين، موضحا أنها سوف تشمل عشرات النزلاء.

من جهتها، بدأت عدة مناطق في سويسرا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك قبل أربعة أيام من بدء التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي. وقالت الهيئة الصحية السويسرية إن من ضمن أول من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح في سويسرا امرأة “90 عاما” تعيش في دور رعاية لكبار السن بالقرب من مدينة لوسرن، وفي إيطاليا ستتلقى ممرضة أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي ستتسلمه إيطاليا الأحد القادم، على أن تبدأ حملة التطعيم رسميا في منتصف يناير المقبل. وبشكل عام، سيكون العاملون في المجال الطبي والتمريض أول من سيتلقون الدفعة الأولى من اللقاح.

آسيويا، انضمت الفلبين واليابان وكوريا الجنوبية إلى قائمة متزايدة من الدول التي تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، فيما مددت الدنمارك والنرويج الحظر المفروض على الرحلات الجوية مع بريطانيا وذلك بسبب المخاوف مع تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا. يأتي ذلك بينما تم استئناف حركة الطيران بين بريطانيا وفرنسا بعد توقف دام يومين، رغم أن القيود الموضوعة أدت لانخفاض أعداد المسافرين. وفي الهند أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 ألفا و 950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة، كما قالت باكستان أنها سجلت 84 وفاة جديدة.