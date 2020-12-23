الخارجية تصدر بياناً بشأن قرار ترامب بالعفو عن محكومين بقتل 14 عراقياً

أصدرت وزارة الخارجية، الأربعاء، بياناً بشأن قرار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالعفو عن عدد من المحكومين بقتل 14 عراقياً وجرح آخرين عام 2007.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تابعت القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب بشأن إصدار عفو عن عدد من المحكومين بقتلِ أربعة عشر عراقياً وجرح آخرين في عام 2007، في حادثةٍ إستُنكِرت على مستوى الأوساط الدوليّة فضلاً عمّا خلّفته من استهجانٍ ورفضٍ داخليين".
وأضافت، أن "هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".
وتابعت الوزارة، أنها "ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثّها على إعادة النظر في هذا القرار".
وأضافت، أن "هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".
وتابعت الوزارة، أنها "ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثّها على إعادة النظر في هذا القرار".
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