عبوة ناسفة تستهدف رتلاً تابعاً للتحالف الدولي على طريق سريع

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً للتحالف الدولي على الطريق السريع باتجاه محافظة بابل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الحولي باتجاه بابل، انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أدى إلى حدوث أضرار بإحدى العجلات، دون إصابات".
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