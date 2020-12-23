بالصورة. جرذ يلتهم أنف طفلة في النجف

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "استشارية المركز التخصصي للحروق والجراحة التجميلية في النجف استقبلت طفلة ذات ستة اشهر تشكو من عضة كبيرة في منطقة الأنف".

وأضاف البيان، أن "والدة الطفلة أوضحت أن ابنتها تعرضت إلى عضة جرذ كبير في انفها، وبينت أنها تسكن في منطقة زراعية في الكوفة وبينما كانت تقوم بأعمالها المنزلية تعرضت طفلتها الى عضة الجرذ".



وأوضح، أنه "فور وصول الطفلة إلى المركز باشر اختصاصيو الجراحة التجميلية وبجهود استثنائية بتقديم كل ما يلزم من اسعافات لإصلاح ما خربه الجرذ في وجه الطفلة البريئة وطمأنة امها بأنها ستكون على أحسن ما يرام".

وأشار البيان، إلى أن "والدة الطفلة أكدت أن المناطق الزراعية تشكو من كثرة القوارض، ودعت الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حملات لمكافحتها والحد منها لما تسببه ومن ازعاج ومن امراض".

وتابع البيان، أن "مدير المركز الحروق التخصصي الدكتور ابراهيم الحكيم اثنى على الفريق التخصصي لأطباء الجراحة التجميلية والتقويمية سرعة استجابتهم وحسن تعاملهم مع الحالة المرضية".