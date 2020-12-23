قرقاش: إدارة السعودية لملف الحوار الخليجي موضع ثقة وتفاؤل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن إدارة المملكة العربية السعودية للحوار الخليجي موضع ثقة وتفاؤل.

قرقاش عن منصات قطر الإعلامية: مصممة على تقويض أي اتفاقوقال قرقاش في تغريدة على تويتر: "نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي".



وتابع: "إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".

وفي بداية الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية.

وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر، في بيان، ألقاه عبر تلفزيون الكويت، إنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية.

وكانت دول الرباعي العربي قد قاطعت قطر في يونيو/حزيران 2017 وقدمت قائمة مطالب لتصحيح مسار الدوحة السياسي عبر وساطة كويتية لكن تلك الجهود تعثرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.