بريطانيا تسجل 39237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا يوم الأربعاء، أنها سجلت 39237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بـ36804 يوم الثلاثاء.

وأفادت السلطات بأنها وثقت 744 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 691 يوم أمس.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم، إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا أصيب بها مخالطان لأشخاص قادمين من جنوب إفريقيا.

وأعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي رصد طفرة جينية جديدة للفيروس قد تكون السبب في زيادة عدد حالات الإصابة في البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال هانكوك في إفادة صحفية "بفضل القدرات العالية في علم الجينوم لدى جنوب إفريقيا، رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة".

وأضاف "كلاهما من المخالطين لحالات قادمة من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وتكافح بريطانيا بالفعل لكبح انتشار سلالة متحورة من الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، وصرح هانكوك بأن السلالة الجديدة الأخرى شهدت تحولا أكبر وإنها أكثر عدوى على ما يبدو.

وأضاف أنه يجري إخضاع المخالطين للمصابين بالسلالة الجديدة للحجر الصحي كما يتعين على جميع من كانوا في جنوب إفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين الخضوع لحجر صحي.

وتابع قائلا "إن السلطات فرضت قيودا فورية على السفر من جنوب إفريقيا".