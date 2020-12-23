قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض تعزز الحوار الخليجي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض يبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.



وقال على حسابه الرسمي في "تويتر": نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي. إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".

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