شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تهاجم بايدن قبل شهر من توليه مهامه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قبل شهر من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، هاجمت موسكو الأربعاء الادارة الأميركية المقبلة التي وصفتها بـ"المعادية لروسيا" بعد تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الرئيس المنتخب.

وفي حديث لوكالة أنباء انترفاكس أعلن نائب وزير الخارجية الروسي المكلف العلاقات مع الولايات المتحدة سيرغي ريابكوف "لا نتوقع أي شيء جيد". وأضاف "سيكون غريباً توقع أمر جيّد من أشخاص بنى الكثير منهم مسيرتهم المهنية على +روسيافوبيا+ عبر صبّ الشرّ على بلدي". وقبل ساعات توعد الرئيس المنتخب الثلاثاء بالرد على الهجوم الالكتروني الكبير على بلاده وحمل روسيا مسؤوليته. وهدد قائلا "عندما أتبلغ بمدى الأضرار وهوية المسؤولين، فليتأكدوا من أننا سنرد". وفرضت واشنطن مجموعة عقوبات على روسيا خصوصا بسبب عمليات القرصنة الالكترونية واتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016.

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تهاجم بايدن قبل شهر من توليه مهامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.