القبض على تركيين يهربان لاجئين

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وتم إلقاء القبض على المجموعة الليلة الماضية، وحاول مالكا القارب العودة إلى تركيا، بعد أن تم رصدهما، لكن الشرطة القبرصية التي كانت في زورق سريع تمكنت من الوصول إليهما.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت قناة (آر. آي. كيه) التلفزيونية القبرصية أمس نقلا عن الشرطة أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المواطنين الأتراك ومصادرة قاربهما قبالة الساحل القبرصي، عندما كانا يحاولان نقل مجموعة من 13 مهاجرا إلى الجزيرة.وتم إلقاء القبض على المجموعة الليلة الماضية، وحاول مالكا القارب العودة إلى تركيا، بعد أن تم رصدهما، لكن الشرطة القبرصية التي كانت في زورق سريع تمكنت من الوصول إليهما.

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