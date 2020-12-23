10 عراقيين في قبضة تركيا بداعي انتمائهم لداعش

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وذكرت وكالة «الأناضول» أن قوى الأمن أجرت عمليات دهم متزامنة على عناوين في منطقتي ألطن أوردو وأونية بالولاية، بناء على قرار من النيابة العامة بها. وشارك في العملية نحو 150 عنصرا، و20 فريقا من أجهزة الأمن، وتم خلالها توقيف عشرة عراقيين يشتبه في شغلهم مناصب متنوعة ضمن التنظيم الإرهابي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات الأمنية في ولاية أوردو شمال تركيا 10 عراقيين للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش.وذكرت وكالة «الأناضول» أن قوى الأمن أجرت عمليات دهم متزامنة على عناوين في منطقتي ألطن أوردو وأونية بالولاية، بناء على قرار من النيابة العامة بها. وشارك في العملية نحو 150 عنصرا، و20 فريقا من أجهزة الأمن، وتم خلالها توقيف عشرة عراقيين يشتبه في شغلهم مناصب متنوعة ضمن التنظيم الإرهابي.

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