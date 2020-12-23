تركيا تعود لاستفزاز اليونان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت تركيا لاستفزاز اليونان من جديد، بعدما أعلنت أمس استئناف مهام سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في شرق البحر المتوسط، وذلك بإصدارها إخطار «نافتكس» جديدا بالمنطقة حتى 15 يونيو. وبحسب الإعلان، الذي نقلته وكالة «الأناضول» التركية، فإن السفينة ستواصل مهامها في شرق المتوسط برفقة سفينتي «أتامان» و»جنكيزخان»، وكان الإخطار السابق ينتهي في نوفمبر الماضي.

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