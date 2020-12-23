شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تجيز استخدام لقاح موديرنا ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أجازت كندا استخدام لقاح كوفيد-19 الذي طوّرته شركة موديرنا الأمريكية، وفق ما أعلنت وزارة صحتها الأربعاء، بعد أسبوعين من ترخيصها للقاح (فايزر - بايونتيك).

وأفادت الوزارة في بيان أنها «قررت أن لقاح موديرنا يستوفي معاييرها الصارمة للسلامة والفعالية والجودة». وأعطت كندا مطلع الشهر الجاري الضوء الأخضر للقاح (فايزر - بايونتيك).

ومن المفترض أن تبدأ حملة التلقيح في كندا في الأيام المقبلة وفق تعهّد رئيس الوزراء، جاستن ترودو. وسبق أن سمحت الولايات المتحدة بمنح ترخيص طارئ لاستعمال موديرنا بعدما أذنت باستخدام لقاح (فايزر - بايونتيك).