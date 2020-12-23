شكرا لقرائتكم خبر عن حساب الرئيس الأمريكي على «تويتر» من دون متابعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد متحدث باسم «تويتر» في بيان، أنه عند نقل حسابات مؤسسية رسمية مثل «البيت الأبيض» أو «رئيس الولايات المتحدة» أو «نائب الرئيس» فإنه وفي اليوم الأول للحدث، لن تحتفظ هذه الحسابات تلقائياً بمتابعيها القدامى.

يأتي ذلك خلافاً للمرة السابقة، التي كانت الأولى، التي تم فيها نقل الحسابات من فترة رئاسة أوباما إلى الفترة الانتقالية للرئيس ترامب في عام 2017 ومن المقرر أن تتسلم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن قريباً إدارة حسابات «تويتر» الرسمية الخاصة بالبيت الأبيض، لكن من دون المتابعين.

حالياً، لدى حساب «رئيس الولايات المتحدة» أكثر من 33 مليون متابع، مقابل 26 مليون متابع لحساب «البيت الأبيض».

يذكر أنه تمت أرشفة التغريدات من أوباما وإدارته تحت مؤشرات جديدة على تويتر، وهي عملية سيتم تكرارها هذه المرة بشأن تغريدات ترامب وإدارته.

وسيتم إخطار الأشخاص الذين يتابعون الحسابات المؤسسية بأنه تمت أرشفتها وسيتم منحهم خيار متابعة الحساب الجديد من عدمه.

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