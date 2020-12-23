شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة جديدة أخرى من «كورونا» تظهر في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأربعاء، إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا.

وذكر في إفادة صحفية: «رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة». وتابع قائلاً إنهما من المخالطين لحالات جاءت من جمهورية جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف: «هذه السلالة الجديدة تثير قلقاً بالغاً لأنها أكثر قدرة على الانتقال ويبدو أنها شهدت تحولاً أكبر من السلالة الجديدة (الأولى) التي اكتُشفت في المملكة المتحدة».