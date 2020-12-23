شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: لبنان ينهار بشكل سريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”

أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا عصر الأربعاء، أنه على الجميع أن يدرك أن «لبنان ينهار بشكل سريع، وهو ما يحتاج إلى حكومة لتوقفه»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوضح الحريري: «كنا نتمنى أن تكون هناك حكومة من قبل. ربما لا تزال هناك تعقيدات واضحة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «هناك وضوح في المشكلات الموجودة بالسياسة».

وتوجه الحريري إلى الشعب اللبناني قائلاً: «لا يقول أحد لكم إننا غير قادرين على وقف الانهيار، والأهم أن هذا الانهيار يحتاج إلى حكومة لتوقفه، ويحتاج إلى حكومة اختصاصيين لكي نسير بالإصلاح الذي نريده، الرئيس (عون) وأنا وكل اللبنانيين».

وأضاف: «على الجميع أن يدرك أنني لن أتوقف حتى تشكيل حكومة»، لافتاً إلى أنه «ستكون حكومة اختصاصيين، وهو ما يريده أيضاً رئيس الجمهورية». وتابع أن «الخلاف على أمور أخرى. ربما مرده إلى الثقة التي قد تكون ضاعت خلال السنة الماضية، والتي يجب علينا أن نعيد بناءها بين الأفرقاء».

وأكد رئيس الوزراء المكلف أنه «على الجميع أن يعرف أن السياسيين لم يعد لديهم وقت، وعلى السياسيين أن يعرفوا أيضاً أن البلد ينهار بشكل سريع جداً. والإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس، على أن تكون حكومة اختصاصيين وخبراء يعرفون ماذا يفعلون، من دون أن يكونوا مسيسين».

وذكر الحريري: «لا أريد أن أعرف الوزير الذي سأسميه معرفة طويلة.. هذا الشخص الذي سيسمى لتلك الوزارة يجب أن يكون اختصاصياً بالفعل، وأن يكون تركيزه على الإصلاح، وليس على ما يريده سعد الحريري.. نريد أشخاصا نستفيد منهم بالفعل لمصلحة البلد».

وشدد على الحريري على أنه «ربما نتأخر في تشكيل الحكومة، وهذا الأمر يشكل ضغطاً للأسف على البلد، ولكني أعرف أن الرئيس حريص على تشكيل هذه الحكومة، وأنا كذلك لدي نفس الحرص، وسنبقى نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض حتى تشكيل هذه الحكومة»، لافتاً إلى أنه بعد تشكيل الحكومة «سنعمل جاهدين (على وقف الانهيار).. هناك قرارات صعبة وأخرى سريعة سنتخذها. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من العمل مع حلفائنا في الخارج والمجتمع الدولي لكي نعيد لبنان إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه».

وأوضح: «أتمنى على كل الأفرقاء السياسيين، أن يركزوا على أمر واحد، وهو أننا أصبحنا في فصل الشتاء، والأشخاص الذين تدمرت بيوتهم لم يعد لديهم مأوى للبقاء تحت سقفه. علينا تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وعلى اللبناني أن يشعر أنه باتت هناك شبكة أمان تحميه في هذا البلد، وهذا لا يتحقق من دون تشكيل حكومة».

وأضاف: «أتمنى لكم أعياداً مجيدة، وأتمنى لكل الأفرقاء السياسيين خلال هذه الأعياد أن يفكروا بالمواطنين المحتاجين بالفعل، وضرورة أن تكون لديهم حكومة».

وختم الحريري قائلاً: «إن عظمة لبنان هي باللبنانيين.. نحن وحدنا قادرون على وقف هذا الانهيار، ولكن علينا أن نتواضع ونفكر في مصلحة البلد، من دون أن نغلب مصلحة فريق على آخر، بل مصلحة وطن يستحق منا جميع أن نضحي من أجله. بعد رأس السنة، لا بد أن تكون هناك حكومة».