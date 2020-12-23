شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة في الرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن تطلعه إلى قمة خليجية ناجحة في الرياض، يبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي.

وكتب قرقاش عبر حسابه على «تويتر»: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

وتابع: إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أشار في وقت سابق، إلى انعقاد قمة خليجية في العاصمة السعودية الرياض في الـ 5 من يناير المقبل.