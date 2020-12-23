شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 2% بعد تراجع المخزونات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط 2%، الأربعاء، مدعومة بتراجعات في مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير، مما غذى آمال المستثمرين حيال تحسن الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 96 سنتاً، بما يعادل 1.9%، لتصل إلى 51.04 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتاً، أو 2%، لتسجل 47.95 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول، إلى 499.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

وانخفضت مخزونات البنزين على نحو مفاجئ 1.1 مليون برميل، إلى 237.8 مليون برميل، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير 2.3 مليون برميل، ليسجل 148.9 مليون برميل، وهو ما فاق التوقعات.

وهبط كلا العقدين بنحو 2% الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.

وأفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر كانون الأول، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.2 مليون برميل.

وتضرر النفط أيضا من تهديد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار، قائلا إنه يريد أن يرفع الكونجرس مبلغ التحفيز الذي وافق عليه المشرعون يوم الاثنين. (رويترز)