شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: سنواجه الفجيرة بلاعبين شباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تستمر أزمة الغيابات الحادة في الوحدة بداعي الإصابة والإيقاف، وتمتد لتشمل غياب خمسة من اللاعبين الأساسيين وذلك قبل مباراته مع الفجيرة الجمعة في الجولة 11 من دوري الخليج العربي، وهو ما سيفرض على المدرب الصربي رازوفيتش الاعتماد على عنصر الشباب.

ويغيب عن الوحدة لظروف مختلفة إسماعيل مطر ومحمد برغش والسلوفيني ماتافز والمولدوفي لوفانور، وفارس جمعة، ما سيفرض على الفريق واقعاً صعباً، وهذا الحال متواصل منذ 5 جولات في الدوري، وفي الوقت نفسه لا بديل أمام «العنابي» سوى تحقيق الفوز لتعويض النقاط التي فقدها في الجولات الماضية.

وكشف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة عن دفعه بتشكيلة جديدة من اللاعبين الشباب بسبب الغيابات، وقال «سوف تشهد المباراة مشاركة مجموعة من لاعبينا الشباب وهي فرصة جيدة لتطوير خبراتهم وأتطلع إلى تقديمهم أداء جيداً في المباراة وتحقيق الفوز».

وأوضح رازوفيتش أن الغيابات مستمرة في صفوف الوحدة وسيغيب إسماعيل مطر بسبب تراكم البطاقات.

ووصف مدرب الوحدة الفجيرة بالفريق المميز وقال «المنافس يمتلك توليفة جيدة من اللاعبين ويمتاز بالتسجيل بسهولة خاصة عن طريق أجانبه لذلك علينا ان نكون في كامل تركيزنا وعدم منحهم المساحات لاستغلالها، وفي المقابل علينا استغلال الفرص التي سوف تتوفر لنا في اللقاء من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وعن العقم الهجومي الذي لازم الوحدة في الفترة الأخيرة أكد أن الفريق لازمه سوء حظ في إنهاء الهجمات في المباريات الأخيرة وسيعمل لوضع حل لهذه المشكلة بشكل جذري قبل الدخول للدور الثاني من الدوري.