شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كانت مقررة في 28 ديسمبر/ كانون الأول الحالي في الأسبوع الرابع من الدوري إلى موعد يحدد لاحقاً.

في المقابل، استبدلت لجنة المسابقات مباراة القمة، بلقاءي سموحة مع الزمالك، والأهلي مع الاتحاد السكندري المؤجلين من الأسبوع الثالث.

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