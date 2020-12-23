شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم «فيلودين» و«لومينار» بدعم «سيارة أبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت شركتا «فيلودين» و«لومينار» المصنعتان لمستشعرات «ليدار» ارتفاعاً في أسهمهما بعد أن أفادت رويترز بأن شركة أبل تهدف إلى بدء إنتاج سيارة ذاتية القيادة تحمل علامتها التجارية في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2024.

عزز ذلك أيضاً مخزون الشركتين من مستشعرات «ليدار» التي تعتبر مكوناً أساسياً للسيارات ذاتية القيادة التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها بالتقاط صورة ثلاثية الأبعاد للعالم من حولها. وارتفع سهم شركة «فيلودين» بنحو 23%، وسهم شركة «لومينار» بأكثر من 27%.

يذكر أن المستشعرات تقيس نطاق أو سرعة الأجسام باستخدام عملية مشابهة للرادار وارتداد أشعة الليزر عن الأجسام مما يمكنها من حساب مدى بعد الجسم وما إذا كان يتحرك.

تستفيد شركات السيارات مثل «وايمو» من ألفابيت و«كروز» من جنرال موتورز بكثافة من مستشعرات «الليدار» في أنظمتها ذاتية القيادة. وعليه قررت شركة أبل استخدام شركاء خارجيين لأجزاء من نظام القيادة الذاتية الخاص بها، بما في ذلك أجهزة الاستشعار ليدار. ومع ذلك، من غير المعروف بعد أسماء أي من موردي «الليدار» المحتملين لشركة «أبل».

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