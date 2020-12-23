الحريري يحذر من انهيار لبنان بشكل سريع جداً

حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، من أن بلاده "تواجه خطر الانهيار بشكل سريع جداً".

وقال الحريري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه "يجب تشكيل حكومة من الخبراء.. ويجب تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت".

وأضاف الحريري: "يجب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة لإعادة الوضع في لبنان إلى طبيعته".

وعلى الرغم من مرور 4 أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، إلا أن زعماء الأحزاب الرئيسية لم يتمكنوا من الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة.

وقدم الحريري، الذي كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر، للرئيس ميشال عون، تشكيلا وزاريا الأسبوع الماضي قائلا إن "المناخ إيجابي".

ووحينها، قال مكتب عون إن الاثنين اتفقا على محاولة "معالجة الفروقات" بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة فيما بعد.

وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة فتهاوت قيمة العملة بنحو 80 بالمئة مما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.