"صدمة عصبية وحالة وفاة.. سر اختفاء طالبة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات غياب طالبة في القليوبية، وأن أزمة نفسية وراء تركها للمنزل.
تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا من أحد المواطنين بغياب نجلته طالبة، 17 سنة، عقب خروجها من المنزل وتركها لهاتفها المحمول ومعلقاتها بالمنزل وعدم عودتها وتداول عدد من المنشورات بتغيبها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأثناء السير في إجراءات البحث عن المتغيبة، حضر المبلغ وبرفقته نجلته المذكورة وقرر بعودتها لمسكنها، وأفاد بقيامها بالتوجه إلى مدينة الإسكندرية إثر إصابتها بحالة نفسية سيئة وصدمة عصبية عقب وفاة جدتها وإقامتها لدى إحدى الأسر بالإسكندرية طوال فترة تغيبها، نافياً تعرضها لأي مكروه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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